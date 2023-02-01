В США может возникнуть серьёзный дефицит бензина

Новости США. В США может возникнуть серьезный дефицит бензина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой проблемой, в частности, может столкнуться все восточное побережье и Нью-Йорк. И, по прогнозам аналитиков, это произойдет уже летом. Об этом сообщает авторитетное агентство Bloomberg.

По его данным, запасы топлива в стране уже находятся на рекордно низкой за последнее десятилетие отметке. И без того непростая ситуация осложняется тем, что многие нефтеперерабатывающие заводы закрываются на техобслуживание. По мнению экспертов, США могли бы импортировать топливо из Азии и Ближнего Востока, но это очень дорогой вариант и сделает его еще дороже. Только за январь бензин на американских заправках уже подорожал более чем на 9 %.