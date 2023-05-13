14 мая в Турции будут выбирать президента – эксперты не исключают проведения двух туров голосования

Новости Турции. День тишины наступил в Турции перед президентскими выборами. Уже завтра, 14 мая, в стране состоится голосование за нового лидера республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная борьба развернется между действующим главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым лидером от оппозиции. Согласно опросам общественного мнения, уверенного преимущества нет ни у одного кандидата. Из-за чего эксперты не исключают проведение второго тура голосования. Также, по мнению специалистов, на этот раз избиратели будут максимально активны. В стране ожидается 90-процентная явка.