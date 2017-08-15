В Туле водитель припарковал машину наверху двух автомобилей и скрылся

Новости России. 13 августа в городе Тула произошло не совсем обычная авария. Автомобиль Lexus был припаркован наверху двух автомобилей.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел рано утром. Водитель наехал на цветочную клумбу и протаранил две машины.