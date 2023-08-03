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В Тель-Авиве тысячи людей заблокировали центр города

03 августа 2023 08:23
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В Израиле началась новая волна протестов против судебной реформы. В Тель-Авиве тысячи людей заблокировали центр города, требуя от правительства отменить скандальный законопроект и отправить в отставку премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве тысячи людей заблокировали центр города-1

Опасаясь массовых беспорядков и насилия, власти вывели на улицы города усиленные наряды полиции. Но несмотря на решительный настрой протестующих, день в Тель-Авиве закончился относительно спокойно. Тем не менее отменять повышенные меры безопасности полиция не собирается. Организаторы протестов пообещали провести более масштабные акции и призвали израильтян поддержать их и выйти на улицы.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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