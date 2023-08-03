На юго-западе Калужской области ПВО РФ сбила шесть беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Калужской области смогла успешно уничтожить шесть беспилотников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша, пишет РИА Новости.

Беспилотники, пытавшиеся проникнуть на территорию области, были успешно отбиты силами ПВО на юго-западе региона. В ходе происшествия пострадавших нет, разрушения отсутствуют. В данный момент на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

В Министерстве обороны РФ также подчеркнули, что эта попытка является террористическим актом, организатором которого выступает киевская власть. Ранее в Калужской области уже были зафиксированы случаи попытки атак со стороны ВСУ. По информации Министерства обороны России, 9 июля была осуществлена ракетная атака с использованием ракет С-200 на аэродром Шайковка. Еще один инцидент имел место 11 июня, тогда в Медынском районе в лесу упал беспилотный летательный аппарат.