Прямой эфир

На юго-западе Калужской области ПВО РФ сбила шесть беспилотников

03 августа 2023 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Калужской области смогла успешно уничтожить шесть беспилотников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша, пишет РИА Новости. 

Беспилотники, пытавшиеся проникнуть на территорию области, были успешно отбиты силами ПВО на юго-западе региона. В ходе происшествия пострадавших нет, разрушения отсутствуют. В данный момент на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

В Министерстве обороны РФ также подчеркнули, что эта попытка является террористическим актом, организатором которого выступает киевская власть. Ранее в Калужской области уже были зафиксированы случаи попытки атак со стороны ВСУ. По информации Министерства обороны России, 9 июля была осуществлена ракетная атака с использованием ракет С-200 на аэродром Шайковка. Еще один инцидент имел место 11 июня, тогда в Медынском районе в лесу упал беспилотный летательный аппарат.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Путин и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки
03 августа 2023 07:26

Путин и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки

В Барселоне спасатели объявили забастовку
03 августа 2023 07:20

В Барселоне спасатели объявили забастовку

В Калужской области уничтожены 6 беспилотников ВСУ
03 августа 2023 06:54

В Калужской области уничтожены 6 беспилотников ВСУ