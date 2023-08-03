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Путин и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки

03 августа 2023 07:26
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В Кремле сообщили, что в повестке планируемой встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут Украина и зерновая сделка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки-1

Анкара продолжит дипломатические усилия для продления черноморской инициативы. В свою очередь Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к стамбульским договоренностям, как только Запад выполнит свои обязательства. Планируется, что с местом и временем встречи лидеры определятся в ближайшее время.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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