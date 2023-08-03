Путин и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки

В Кремле сообщили, что в повестке планируемой встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут Украина и зерновая сделка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анкара продолжит дипломатические усилия для продления черноморской инициативы. В свою очередь Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к стамбульским договоренностям, как только Запад выполнит свои обязательства. Планируется, что с местом и временем встречи лидеры определятся в ближайшее время.