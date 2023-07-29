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В Техасе на реке построили барьер от мигрантов, но это не помогло – люди просто обходят его

29 июля 2023 09:15
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Новости США. Барьеры не работают. Техасу не удалось отгородиться от мигрантов плавучим препятствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе на реке построили барьер от мигрантов, но это не помогло – люди просто обходят его-1

Люди просто обходят его, чтобы пересечь реку Рио-Гранде, хотя барьер растянулся на несколько сотен метров. Тем не менее сдержать приток нежеланных Техасом гостей не смог.

В Техасе на реке построили барьер от мигрантов, но это не помогло – люди просто обходят его-4

Ранее из-за такого способа отгородиться от жителей в первую очередь Мексики на штат подали в суд. Как заявили в Белом доме, власти Техаса нарушили действующее законодательство, поскольку не получили разрешение Вашингтона на установку заграждения. Кроме того, оно представляет угрозу для судоходства.

# Беженцы # Новости США # Фотофакт

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