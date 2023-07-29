В Техасе на реке построили барьер от мигрантов, но это не помогло – люди просто обходят его

Новости США. Барьеры не работают. Техасу не удалось отгородиться от мигрантов плавучим препятствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди просто обходят его, чтобы пересечь реку Рио-Гранде, хотя барьер растянулся на несколько сотен метров. Тем не менее сдержать приток нежеланных Техасом гостей не смог.