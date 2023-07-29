Новости США. Барьеры не работают. Техасу не удалось отгородиться от мигрантов плавучим препятствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Барьеры не работают. Техасу не удалось отгородиться от мигрантов плавучим препятствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди просто обходят его, чтобы пересечь реку Рио-Гранде, хотя барьер растянулся на несколько сотен метров. Тем не менее сдержать приток нежеланных Техасом гостей не смог.
Ранее из-за такого способа отгородиться от жителей в первую очередь Мексики на штат подали в суд. Как заявили в Белом доме, власти Техаса нарушили действующее законодательство, поскольку не получили разрешение Вашингтона на установку заграждения. Кроме того, оно представляет угрозу для судоходства.