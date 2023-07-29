Зеленский сообщил о взрыве, повредившем здание СБУ

Вечером 28 июля снаряд попал в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (Днепропетровск). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Украинский лидер незамедлительно проконсультировался с руководителями СБУ, МВД и Государственной службы по ЧС, а также с главой военной администрации области. Он подчеркнул, что все профильные службы уже работают на местах и исполняют свои обязанности в соответствии с установленным порядком. Ранее вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.