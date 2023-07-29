Прямой эфир

Зеленский сообщил о взрыве, повредившем здание СБУ

29 июля 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вечером 28 июля снаряд попал в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (Днепропетровск). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Украинский лидер незамедлительно проконсультировался с руководителями СБУ, МВД и Государственной службы по ЧС, а также с главой военной администрации области. Он подчеркнул, что все профильные службы уже работают на местах и исполняют свои обязанности в соответствии с установленным порядком. Ранее вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: ВСУ ударили по Таганрогу модифицированной ракетой C-200
29 июля 2023 08:39

Минобороны РФ: ВСУ ударили по Таганрогу модифицированной ракетой C-200

Российские артиллеристы группы «Днепр» ударили по украинским ДРГ под Херсоном
29 июля 2023 08:35

Российские артиллеристы группы «Днепр» ударили по украинским ДРГ под Херсоном

РИАН: российские специалисты выявили слабые места трофейной техники НАТО
29 июля 2023 08:33

РИАН: российские специалисты выявили слабые места трофейной техники НАТО