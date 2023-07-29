Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении после того, как российскими системами ПВО были перехвачены и ликвидированы ракеты HIMARS – реактивной системы залпового огня. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он отметил высокую эффективность российских средств ПВО, успешно обезвредивших украинское оружие. Макгрегор подчеркивает, что отсутствие защиты со стороны НАТО и существенные потери в украинской армии обостряют положение Зеленского. В заключение специалист отметил, что американские деньги оказались единственной реальной опорой для украинского руководства, оказавшегося в сложной ситуации.

Ранее, 22 июля, Министерство обороны РФ заявило, что 15 ракет РСЗО HIMARS, три ракеты HARM и одна ракета Storm Shadow были перехвачены средствами ПВО.