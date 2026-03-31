Сербия впервые примет международную выставку экономического развития ЭКСПО-2027

Сербия в 2027 году впервые примет специализированную международную выставку экономического развития ЭКСПО-2027. Ожидается участие более 130 стран и миллионы посетителей. На окраине Белграда уже развернулась масштабная стройка – здесь возводят новый выставочный комплекс, который станет центром будущего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный подрядчик – китайская компания. Перед ней стоит задача мирового уровня: построить объект в максимально сжатые сроки. Проект входит в крупную программу развития столицы, включающую дороги, коммунальную инфраструктуру и расширение городской территории. Власти рассчитывают, что ЭКСПО даст мощный импульс экономике: увеличит тур-поток, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места.

Чэнь Шуанцяо, руководитель строительства: Срок строительства всей основной структуры конференц-центра составляет менее 30 месяцев, в то время как проекты аналогичного масштаба в Сербии обычно занимают от четырех до пяти лет. Мы считаем, что это не только важный инфраструктурный проект, но и хороший пример китайско-сербского сотрудничества международного обмена.

Данило Еринич, директор ЭКСПО 2027:

Китайские специалисты очень опытные, умные, находчивые. Они нам очень помогают. В этой части Европы это, безусловно, самая большая строительная площадка. Конечно, проблемы есть, но мы их решаем. И наши китайские партнеры помогают нам их решать.

Строительство выставочного комплекса связано и с модернизацией высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт – ключевого транспортного коридора региона. Несмотря на жесткие сроки, в Сербии уверены: ЭКСПО-2027 станет не только глобальным событием, но и оставит после себя современную инфраструктуру, которая будет работать на страну долгие годы.