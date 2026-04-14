Прямой эфир

В течение 20 лет население Германии может сократиться на 2,5 млн человек

14 апреля 2026 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Долгое время Германия решала проблему старения страны за счет притока мигрантов. Однако данные за этот и прошлый год показывают, что план провалился. Население сократилось на 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смертность превысила рождаемость на треть миллиона. А мигрантов приехало заметно меньше, чтобы покрыть эту разницу. Более того, по данным Института экономики ФРГ, в течение следующих 20 лет число жителей страны может сократиться на 2,5 млн человек.

На этом фоне среднее число нетрудоустроенных выросло на 160 тысяч и достигло 3 млн человек. Казалось бы, людей стало меньше – работы на всех должно хватать, но и тут проблемы. Работодателям нужны не просто люди, а дефицитные в стране квалифицированные специалисты. 

Согласно прогнозам, через 15 лет каждый третий работающий немец выйдет на заслуженный отдых, а платить пенсии им уже не из чего. Недостача в фондах перевалила за 120 миллиардов, и государство вынуждено забирать эти деньги из основного бюджета. 

А если сложить все социальные расходы (пенсии, больничные, пособия по безработице), то они «съедают» почти треть всей экономики Германии. Неудивительно, что на этом фоне 83% немцев не верят в возможность достойной пенсии, а глава Минэкономики в качестве экстренной меры предложила повысить пенсионный возраст до 70 лет.

Германия согласовала пакет мер по снижению цен на топливо.

# Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве проходит демонстрация против строительства крупнейшего полигона НАТО
14 апреля 2026 19:18

В Литве проходит демонстрация против строительства крупнейшего полигона НАТО

Жители Латвии перешли в режим тотальной экономии
14 апреля 2026 17:01

Жители Латвии перешли в режим тотальной экономии

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих
14 апреля 2026 11:17

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих