Германия согласовала пакет мер по снижению цен на топливо

Власти Германии согласовали пакет срочных мер для сдерживания роста цен на топливо. На эти цели планируется направить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевое решение – временное снижение налога на бензин. В течение двух месяцев цена за литр должна уменьшиться примерно на 17 евроцентов. Дополнительно правительство вводит разовый бонус для работников – до тысячи евро, который не будет облагаться налогом. Таким образом власти пытаются компенсировать общее давление на доходы людей. При этом в Берлине не скрывают: мера временная и не решает проблему в корне. Рост цен связан с внешними факторами – прежде всего ситуацией на мировых энергетических рынках и геополитикой. Параллельно обсуждаются более серьезные реформы – от ужесточения антимонопольного регулирования до возможного введения дополнительных налогов для финансирования топливных послаблений. Эксперты отмечают: такие шаги – это попытка выиграть время. Цены на топливо стали не только экономической, но и политической проблемой, и от скорости реакции властей напрямую зависит уровень общественного недовольства.