В Литве проходит демонстрация против строительства крупнейшего полигона НАТО

В Вильнюсе вновь неспокойно. Несколько сотен протестующих собрались у Сейма Литвы. Люди призывают не уничтожать леса и животных ради стройки стрельбища в Капчяместисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта акция стала пиком многомесячного противостояния вокруг планов возведения у границ Беларуси крупнейшего военного полигона Альянса. Сейм поддержал законопроект, который даст старт стройке. Если власти не передумают, привычная жизнь для по меньшей мере 13 деревенских хозяйств закончится – их дома снесут, а самих принудительно переселят в неизвестность. Участники протеста обвинили кабинет министров в том, что судьбоносное решение было принято втайне, за спиной местных жителей.

Гинтаутас Кнюкшта, организатор протеста, председатель движения «За литовские леса»:

Я очень благодарен людям за их четко выраженную позицию. Законопроект о военном полигоне должен быть отклонен. Нельзя превращать леса Литвы в военные зоны. Сегодня мы увидели, что Сейм по-прежнему не слышит нас. Мы будем бороться до конца. Снова соберемся у Cейма тогда, когда этот законопроект будет окончательно принят. Если и это не поможет – тогда пойдем к президентскому дворцу.

Митингующие потребовали пересмотреть постановление и организовать международную экспертизу. В ответ на протесты правительство пообещало выплаты, но их размер вызвал лишь новый шквал негодования. Согласно обнародованным данным, компенсации за жилые дома составят около 50 тысяч евро.

За лесные и земельные наделы заплатят менее 6 тысяч евро, несмотря на то, что реальная их стоимость может быть в два, а то и в три раза больше. Неравнодушные жители уже собирают подписи под петицией. К инициативе уже подключились свыше 10 тысяч человек.