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В Таиланде встречают Новый год водными битвами

16 апреля 2023 11:42
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Новости Таиланда. Водная битва на улицах Бангкока. Тысячи людей вооружились всем, чем только можно для обливания водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Таиланде встречают Новый год водными битвами-1

В Таиланде встречают Новый год водными битвами-3

В Таиланде встречают Новый год водными битвами-5

Так необычно принято встречать тайский Новый год. Он наступает в самое жаркое время на полуострове. Считается, что обливание водой символизирует очищение от накопленного за год негатива, но и просто охладиться в жару лишним не будет. Происходящее нередко называют самой большой водной битвой в мире. Празднику сопутствуют и другие красочные ритуалы, включая массовое подаяние монахам.  

# Праздничные даты # Новости Таиланда # Фотофакт

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