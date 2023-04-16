В Таиланде встречают Новый год водными битвами

Новости Таиланда. Водная битва на улицах Бангкока. Тысячи людей вооружились всем, чем только можно для обливания водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так необычно принято встречать тайский Новый год. Он наступает в самое жаркое время на полуострове. Считается, что обливание водой символизирует очищение от накопленного за год негатива, но и просто охладиться в жару лишним не будет. Происходящее нередко называют самой большой водной битвой в мире. Празднику сопутствуют и другие красочные ритуалы, включая массовое подаяние монахам.