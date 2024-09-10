Прямой эфир

В столице Австралии протестуют тысячи фермеров

10 сентября 2024 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Акция протеста переполошила австралийскую столицу. В Канберре бастуют фермеры, несогласные с аграрной политикой властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В столице Австралии протестуют тысячи фермеров-2

На улицы города вышли тысячи представителей отрасли. Протестующие недовольны так называемым зеленым курсом. Расплачиваться за эту политику властей вынуждены люди. Материальный ущерб аграриям гарантирован. Они лишатся не только прежних доходов, но и возможности конкурировать с другими странами. Затраты на электроэнергию и удобрения растут. Вынужденно дорожает и продукция. Вот только потребители к такому росту цен оказались не готовы.

Отметим, что это первый подобный митинг в столице за последние 40 лет. Как заявили в Национальной федерации фермеров, активисты настроены максимально серьезно. Ожидается, что вскоре число протестующих удвоится. В Канберру приедут аграрии из разных городов страны.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп или Харрис – США замерли в ожидании дебатов
10 сентября 2024 19:32

Трамп или Харрис – США замерли в ожидании дебатов

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек
10 сентября 2024 16:53

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек

В британском агентстве по борьбе с преступностью зафиксировали массовую утечку кадров
10 сентября 2024 16:53

В британском агентстве по борьбе с преступностью зафиксировали массовую утечку кадров