В столице Австралии протестуют тысячи фермеров

Акция протеста переполошила австралийскую столицу. В Канберре бастуют фермеры, несогласные с аграрной политикой властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция протеста переполошила австралийскую столицу. В Канберре бастуют фермеры, несогласные с аграрной политикой властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицы города вышли тысячи представителей отрасли. Протестующие недовольны так называемым зеленым курсом. Расплачиваться за эту политику властей вынуждены люди. Материальный ущерб аграриям гарантирован. Они лишатся не только прежних доходов, но и возможности конкурировать с другими странами. Затраты на электроэнергию и удобрения растут. Вынужденно дорожает и продукция. Вот только потребители к такому росту цен оказались не готовы.
Отметим, что это первый подобный митинг в столице за последние 40 лет. Как заявили в Национальной федерации фермеров, активисты настроены максимально серьезно. Ожидается, что вскоре число протестующих удвоится. В Канберру приедут аграрии из разных городов страны.