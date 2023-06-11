Стас Пьеха поделился самочувствием после госпитализации из-за проблем с сердцем

Певец Стас Пьеха был госпитализирован в Боткинскую горбольницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия, о чем сам артист написал в своих социальных сетях, пишет РИА Новости.

По его признанию, он неожиданно почувствовал опасение за собственную жизнь и стал ясно представлять ее реальную величину. Его электрокардиограмма заставила поволноваться членов бригады скорой помощи, в связи с чем он был доставлен в Боткинскую больницу, в которой были проведены все нужные кардиологические анализы, добавил певец.

Пьеха обратился к своим поклонникам с настоятельной рекомендацией заботиться о своем сердце, полноценно спать, не перевозбуждаться и быть внимательными к сигналам своего организма.

По последним данным, состояние певца оценивается как тяжелое, но он в состоянии дышать самостоятельно.