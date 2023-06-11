Песков заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной

В данный момент не существует никаких договоренностей или базиса для ведения переговорного процесса между Россией и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он выделил три причины, в силу которых Украина уклоняется от мирного выхода из положения: первая – это безволие режима, вторая – неготовность, и третья – то, что режиму не разрешили хозяева.

Кремль заявил о своей готовности к диалогу, но украинская власть наложила на него законодательный запрет, аргументируя это тем, что мир возможен только при возвращении страны к границам 1991 года.