Сапёры ВСУ оставляют послания на минах Вооружённым силам России

Саперы российской Южной группы обнаружили мины, заложенные отмобилизованными саперами Вооруженных сил Украины в районе Донецка, пишет ТАСС.

Часть этих мин не активирована до конца или вовсе, на минах оставлены разные послания. В одних посланиях, как сообщается, содержится желание примирения, в других – нацистская символика, а также оскорбления и угрозы. Руководитель инженерной службы Южной группы Вооруженных сил России рассказал об этом журналистам и отметил свое удовлетворение по поводу нахождения надписей, в которых их авторы высказывают стремление положить конец войне и вернуться домой.