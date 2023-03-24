В Стамбуле загорелся отель – есть погибшие

Новости Турции. Два человека погибли, еще двое пострадали при сильном пожаре, вспыхнувшем в одном из отелей Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил семиэтажное здание рано утром, когда большинство постояльцев спали.

Прибывшие на место спасатели успели эвакуировать жильцов, а на то, чтобы справиться с пламенем, им понадобилось около часа. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП. По основной версии, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем одного из постояльцев гостиницы.