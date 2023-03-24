Поляков попросили готовить еду ночью и не стирать вечером

Новости Польши. Поляков попросили готовить еду ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким призывом обратились к жителям энергетические компании, чтобы избежать отключений электричества и снизить нагрузки на электростанции.

Среди других рекомендаций не греть ужин в микроволновке или на электроплите, не стирать вечером, снизить температуру электрообогревателей. И главная – сократить использование всех электроприборов, а еще лучше – вообще ими не пользоваться. По данным компаний, когда 15 миллионов домохозяйств вечером одновременно включают устройства, электростанции вынуждены работать на износ.