Прямой эфир

Поляков попросили готовить еду ночью и не стирать вечером

24 марта 2023 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Поляков попросили готовить еду ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким призывом обратились к жителям энергетические компании, чтобы избежать отключений электричества и снизить нагрузки на электростанции.  

Поляков попросили готовить еду ночью и не стирать вечером-1

Среди других рекомендаций не греть ужин в микроволновке или на электроплите, не стирать вечером, снизить температуру электрообогревателей. И главная – сократить использование всех электроприборов, а еще лучше – вообще ими не пользоваться. По данным компаний, когда 15 миллионов домохозяйств вечером одновременно включают устройства, электростанции вынуждены работать на износ.  

Поляков попросили готовить еду ночью и не стирать вечером-4

Но, понимая, что это не очень весомый для поляков аргумент, добавили, что эти меры позволят значительно снизить сумму платежа за свет. Добавим, что ранее в Польше для экономии электричества запретили заряжать телефоны в офисах.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию
24 марта 2023 12:20

Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию

Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова
24 марта 2023 11:46

Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова

Риттер заявил, что Украина потеряет сотни тысяч бойцов из-за США
24 марта 2023 09:30

Риттер заявил, что Украина потеряет сотни тысяч бойцов из-за США