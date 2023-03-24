Поляков попросили готовить еду ночью и не стирать вечером

Новости Польши. Поляков попросили готовить еду ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким призывом обратились к жителям энергетические компании, чтобы избежать отключений электричества и снизить нагрузки на электростанции.
Новости Польши. Поляков попросили готовить еду ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким призывом обратились к жителям энергетические компании, чтобы избежать отключений электричества и снизить нагрузки на электростанции.
Среди других рекомендаций не греть ужин в микроволновке или на электроплите, не стирать вечером, снизить температуру электрообогревателей. И главная – сократить использование всех электроприборов, а еще лучше – вообще ими не пользоваться. По данным компаний, когда 15 миллионов домохозяйств вечером одновременно включают устройства, электростанции вынуждены работать на износ.
Но, понимая, что это не очень весомый для поляков аргумент, добавили, что эти меры позволят значительно снизить сумму платежа за свет. Добавим, что ранее в Польше для экономии электричества запретили заряжать телефоны в офисах.
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