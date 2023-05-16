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В США жертвами массовой стрельбы стали более 14 тысяч человек с начала года

16 мая 2023 06:41
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Новости США. В США с начала года в результате случаев массовой стрельбы погибли более 14 тысяч человек. Страшную статистику озвучили в администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США жертвами массовой стрельбы стали более 14 тысяч человек с начала года-1

За это время в стране произошло свыше 200 преступлений с применением огнестрельного оружия – в среднем больше, чем раз в день. Последний такой случай был в начале мая в Техасе, когда мужчина расстрелял в торговом центре девять человек. В связи с этим в администрации Байдена призвали принять закон об ограничении продажи и ношения оружия. И подвергли критике конгрессменов-республиканцев, которые тормозят эту инициативу.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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