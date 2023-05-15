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Кулеба: Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления

15 мая 2023 15:04
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Украинский президент не отправляется за границу, если отсутствуют решения по конкретным военным пакетам. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, приводит его слова РИА Новости. 

Это принципиальная позиция Владимира Зеленского, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства. Он также рассказал, что украинский лидер во время визитов в европейские страны собирает оружие не только для контрнаступательной операции, но и для войны. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, находился с визитом в Италии и Ватикане. Днем позже, 14 мая, он отправился в ФРГ, а вечером в воскресенье уже был в Париже. Новая неделя у украинского лидера началась с визита в Лондон.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Кулеба

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