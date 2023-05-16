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В Финляндии начались международные учения, в них примут участие около 8 тысяч военнослужащих

16 мая 2023 06:35
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Новости Финляндии. В Финляндии начались масштабные международные учения. В них примут участие около 8 тысяч военнослужащих, более тысячи из которых – военные США, Британии, Швеции и Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии начались международные учения, в них примут участие около 8 тысяч военнослужащих-1

Кроме сухопутных войск сил обороны, в маневрах задействуют военную авиацию. Для проведения тренировки в страну прибыла британская и шведская бронетехника. Соединенные Штаты доставили реактивные системы залпового огня. Эта международная армия будет отрабатывать совместное ведение боевых действий.   

В Финляндии начались международные учения, в них примут участие около 8 тысяч военнослужащих-4

Учения продлятся две недели, после чего стразу же начнутся другие – «Северный лес», они продолжатся до начала июня.  

# Военные учения # Новости Финляндии # Фотофакт

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