В Финляндии начались международные учения, в них примут участие около 8 тысяч военнослужащих

Новости Финляндии. В Финляндии начались масштабные международные учения. В них примут участие около 8 тысяч военнослужащих, более тысячи из которых – военные США, Британии, Швеции и Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме сухопутных войск сил обороны, в маневрах задействуют военную авиацию. Для проведения тренировки в страну прибыла британская и шведская бронетехника. Соединенные Штаты доставили реактивные системы залпового огня. Эта международная армия будет отрабатывать совместное ведение боевых действий.