Новости США. В США зафиксирован рекордный рост бездомных. Согласно исследованиям, проведенным американскими СМИ, за последний год число людей, не имеющих крыши над головой, достигло 577 тысяч человек, что на 11 % больше прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот показатель стал самым высоким за всю историю страны. Если говорить о причинах, по которым люди оказываются на улице, то специалисты в первую очередь назвали высокую стоимость жилья, а также сокращение социальных программ по поддержке населения. Еще одним фактором стал небывалый наплыв в страну мигрантов.