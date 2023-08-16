Прямой эфир

В США зафиксирован рекордный рост бездомных

16 августа 2023 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США зафиксирован рекордный рост бездомных. Согласно исследованиям, проведенным американскими СМИ, за последний год число людей, не имеющих крыши над головой, достигло 577 тысяч человек, что на 11 % больше прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США зафиксирован рекордный рост бездомных-1

Этот показатель стал самым высоким за всю историю страны. Если говорить о причинах, по которым люди оказываются на улице, то специалисты в первую очередь назвали высокую стоимость жилья, а также сокращение социальных программ по поддержке населения. Еще одним фактором стал небывалый наплыв в страну мигрантов.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пятеро диверсантов ВСУ уничтожены в Брянской области
16 августа 2023 14:28

Пятеро диверсантов ВСУ уничтожены в Брянской области

На Тенерифе из-за лесных пожаров эвакуированы около тысячи человек
16 августа 2023 13:42

На Тенерифе из-за лесных пожаров эвакуированы около тысячи человек

Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу
16 августа 2023 13:40

Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу