Пятеро диверсантов ВСУ уничтожены в Брянской области

Утром 16 августа диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины в составе шести боевиков предприняла попытку проникновения в Брянскую область, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз Федеральной службы безопасности РФ.

ФСБ в Брянской области предотвращено проникновение на территорию Российской Федерации шести боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Пятеро диверсантов уничтожены.

На месте военного столкновения найдено вооружение иностранного производства, взрывные устройства, FPV-дроны, навигационное оборудование и приборы связи. О том, что готовилась провокация со стороны Украины свидетельствует то, что на беспилотных летательных аппаратах, найденных у боевиков, были наклейки с символикой Российской Федерации и надписями «Собственность ФСБ России», пояснили в ведомстве.