В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее восьми человек пострадали. Все они доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Мотивы злоумышленников неизвестны.