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В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

05 июля 2021 09:40
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Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек-1

Не менее восьми человек пострадали. Все они доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Мотивы злоумышленников неизвестны.

В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек-4

В американских городах перестрелки стали уже обыденностью. Неделю назад в Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Одна из пуль попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Злоумышленник до сих пор не найден (здесь подробнее).

# Стрельба в США # Фотофакт

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