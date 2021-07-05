В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее восьми человек пострадали. Все они доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Мотивы злоумышленников неизвестны.
В американских городах перестрелки стали уже обыденностью. Неделю назад в Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Одна из пуль попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Злоумышленник до сих пор не найден (здесь подробнее).