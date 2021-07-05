Выбило двери и окна в домах в радиусе километра. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Таиланде

Новости Таиланда. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в пригороде Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о 20 пострадавших.
Новости Таиланда. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в пригороде Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о 20 пострадавших.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что взрывная волна выбила дверные и оконные рамы в домах в радиусе километра от эпицентра взрыва. После этого возник пожар. На место происшествия прибыло более 30 пожарных машин.
Только через несколько часов огонь удалось окончательно взять под контроль. Население района срочно эвакуируют.