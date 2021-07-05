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Выбило двери и окна в домах в радиусе километра. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Таиланде

05 июля 2021 08:37
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Новости Таиланда. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в пригороде Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о 20 пострадавших.

Выбило двери и окна в домах в радиусе километра. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Таиланде-1

Очевидцы пишут в социальных сетях, что взрывная волна выбила дверные и оконные рамы в домах в радиусе километра от эпицентра взрыва. После этого возник пожар. На место происшествия прибыло более 30 пожарных машин.

Выбило двери и окна в домах в радиусе километра. Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Таиланде-4

Только через несколько часов огонь удалось окончательно взять под контроль. Население района срочно эвакуируют.

# Взрыв # Фотофакт

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