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В США во время стрельбы погиб турист, который гулял с семьёй

28 июня 2021 12:34
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Новости США. В США вновь слышна стрельба. В Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США во время стрельбы погиб турист, который гулял с семьёй-1

По данным полиции, между двумя группами торговцев возник спор. Один из мужчин, участвовавших в конфликте, открыл огонь. Пуля попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Сотрудники полиции ищут двух человек, которые могут быть причастны к инциденту.

# Стрельба в США # Фотофакт

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