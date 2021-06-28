В США во время стрельбы погиб турист, который гулял с семьёй

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, между двумя группами торговцев возник спор. Один из мужчин, участвовавших в конфликте, открыл огонь. Пуля попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Сотрудники полиции ищут двух человек, которые могут быть причастны к инциденту.