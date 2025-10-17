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Еврокомиссия представила ‭«Дорожную карту готовности к обороне»

17 октября 2025 06:12
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В Евросоюзе полным ходом идет перевооружение. Европарламент представил «Дорожную карту готовности к обороне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предполагает масштабную реорганизацию экономики сообщества под военные нужды.

Еврокомиссия представила ‭«Дорожную карту готовности к обороне»-2

Один из главных пунктов – увеличение финансирования обороны уже со следующего года до 130 миллиардов евро. Основную часть средств направят на возведение стены беспилотников вдоль восточной границы Евросоюза, а также установки наземных заграждений, щита противовоздушной и космической обороны. По плану, к концу 2027 года не менее 40 % оборонных закупок должны осуществляться совместно. А уже к 2030-му – 60 % бюджета ЕС будут направлять в Европейскую оборонную технологическую базу.

# Международная политика

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