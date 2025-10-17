Еврокомиссия представила ‭«Дорожную карту готовности к обороне»

Один из главных пунктов – увеличение финансирования обороны уже со следующего года до 130 миллиардов евро. Основную часть средств направят на возведение стены беспилотников вдоль восточной границы Евросоюза, а также установки наземных заграждений, щита противовоздушной и космической обороны. По плану, к концу 2027 года не менее 40 % оборонных закупок должны осуществляться совместно. А уже к 2030-му – 60 % бюджета ЕС будут направлять в Европейскую оборонную технологическую базу.