В отношениях США и Ирана наметился прогресс. По словам официального представителя МИД исламской республики, Тегеран и Вашингтон вышли на финальный этап подготовки меморандума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам иранского дипломата, на переговорах сейчас обсуждаются условия прекращения войны, снятие американской военно-морской блокады, а также разблокировка замороженных иранских активов.

Эта новость стала буквально солнечным светом в непроглядной тьме. Официальный Тегеран разрабатывает меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны. Это же подтвердил и Госсекретарь США Марко Рубио. Американский политик заявил, что есть прогресс в иранском вопросе и не исключено появление новостей уже в ближайшие дни.

При этом мировые СМИ цитируют еще одно заявление Рубио о том, что руководство отдельных стран сообщило США о своей готовности к вступлению в конфликт против Ирана в случае возобновления боевых действий в регионе.

Такое заявление американский госсекретарь сделал в Хельсингборге, где проходила встреча глав дипведомств стран-участниц НАТО. Нужно сказать, что переговорам не рады сами жители шведского города. Около 150 человек вышли на демонстрацию. Протестующие пытались попасть на центральную площадь, однако встретили сопротивление полиции. Произошли столкновения. Задержаны около 20 человек.