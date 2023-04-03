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В США сошли с рельсов 25 грузовых вагонов

03 апреля 2023 14:19
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Новости США. В США произошла очередная железнодорожная катастрофа. В штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов грузового состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сошли с рельсов 25 грузовых вагонов-1

Некоторые из них оказались вблизи железнодорожного полотна реке. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для природы и местных жителей нет. Это не первая авария грузового поезда в США за последний месяц. 30 марта в Миннесоте сошел с рельсов состав, перевозящий химикаты. Тогда пришлось эвакуировать местных жителей небольшого городка. 28 марта в Калифорнии в аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой.

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# Авария # Новости США # Фотофакт

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