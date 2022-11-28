В США самолёт врезался в опору ЛЭП и повис на проводах

Новости США. Необычное авиационное происшествие случилось в США. Там в пригороде Вашингтона небольшой самолет врезался в опору линии электропередачи и повис на проводах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате без электричества осталось почти 90 тысяч домов. А вот пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали. Прибывшие на место ЧП пожарные организовали сложную спасательную операцию. Им пришлось убедиться, что провода, в которых запутался самолет, обесточены и решить, как его распутать и достать из салона людей.