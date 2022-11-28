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Оползень на итальянском острове Искья. Машины и автобусы смыло в море, есть погибшие

28 ноября 2022 09:48
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Новости Италии. По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пропали без вести при сходе сильного оползня на итальянском острове Искья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень на итальянском острове Искья. Машины и автобусы смыло в море, есть погибшие-1

В городе Казамиччола потоки воды и грязи снесли несколько домов и затопили улицы. Машины и автобусы, припаркованные рядом с портом, смыло в море. Из зоны бедствия власти эвакуировали около 250 человек. Правительство Италии уже выделило 2 миллиарда евро на восстановление острова после оползня и объявило на год чрезвычайное положение. По данным синоптиков, за один день там выпало около 15 сантиметров осадков. Размытые дороги затрудняют работу спасателей.

# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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