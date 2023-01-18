Прямой эфир

В США разбился учебный самолёт ВМС

18 января 2023 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВМС страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разбился учебный самолёт ВМС-1

Как сообщается, он вылетел из авиабазы во Флориде и рухнул на землю в Алабаме. Пилоты успели катапультироваться. Сразу после приземления их отправили в госпиталь. На земле жертв и разрушений нет, так как самолет упал в безлюдном поле. Место катастрофы сразу же было оцеплено местной полицией. Причины ЧП выясняются, в момент аварии самолет выполнял плановый тренировочный полет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Крушение # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ: Киев пойдёт на мирные переговоры только с разрешения США
18 января 2023 10:00

СМИ: Киев пойдёт на мирные переговоры только с разрешения США

Население Китая сократилось впервые за 60 лет
18 января 2023 08:21

Население Китая сократилось впервые за 60 лет

В Швейцарии растёт число безработных
18 января 2023 08:20

В Швейцарии растёт число безработных