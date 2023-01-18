В США разбился учебный самолёт ВМС

Как сообщается, он вылетел из авиабазы во Флориде и рухнул на землю в Алабаме. Пилоты успели катапультироваться. Сразу после приземления их отправили в госпиталь. На земле жертв и разрушений нет, так как самолет упал в безлюдном поле. Место катастрофы сразу же было оцеплено местной полицией. Причины ЧП выясняются, в момент аварии самолет выполнял плановый тренировочный полет.

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