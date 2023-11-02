ПВО РФ уничтожила 6 украинских беспилотников в районе Крыма

Российская армия сегодня рано утром перехватила в районе Крыма 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Один был уничтожен над акваторией Черного моря, а остальные пять – над Крымом. Эти беспилотники были использованы Украиной для нанесения ударов по российской территории.

Вооруженные силы Украины по-прежнему обстреливают российские приграничные территории и применяют беспилотники для атак. В Крыму и Севастополе введен желтый уровень террористической угрозы.