В США прогремели два взрыва в доме престарелых. ЧП произошло в пригороде Филадельфии. Пока известно о двух погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании вспыхнул сильный пожар. Многие постояльцы оказались заблокированы. На месте работают спасатели и медики

Кевин Дипполито, начальник пожарной охраны Бристольского округа (США):

Когда мы прибыли, произошло крупное обрушение конструкции: часть первого этажа провалилась в подвал, и люди оказались заблокированы. Сотрудники пожарной службы немедленно приступили к эвакуации. Они вытащили многих жильцов из здания через окна, двери, застрявших в лестничных клетках, в шахтах лифтов. Тех, кто уже находился снаружи здания и был ранен, передавали медикам и полицейским.

Пятеро человек считаются пропавшими без вести. Пожарные разбирают завалы, для поиска выживших используют служебных собак и тепловизоры. По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка газа.