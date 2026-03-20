В США полиция не может обеспечить безопасность из-за сокращения финансирования

Правоохранители США больше не могут обеспечить внутреннюю безопасность из-за недостатка финансирования, об этом заявили в полиции крупнейшего мегаполиса страны, Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там ожидают сокращения бюджета почти на 40 миллионов долларов. И это при том, что город сталкивается с повышенной угрозой терроризма. Федеральная финансовая политика может подорвать все усилия по предотвращению атак. Как сообщили в полиции Нью-Йорка, из-за конфликта на Ближнем Востоке город является одной из основных мишеней. В такой угрожающей ситуации он не находился уже 20 лет.