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В США полиция не может обеспечить безопасность из-за сокращения финансирования

20 марта 2026 07:58
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Правоохранители США больше не могут обеспечить внутреннюю безопасность из-за недостатка финансирования, об этом заявили в полиции крупнейшего мегаполиса страны, Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В США полиция не может обеспечить безопасность из-за сокращения финансирования-2

Там ожидают сокращения бюджета почти на 40 миллионов долларов. И это при том, что город сталкивается с повышенной угрозой терроризма. Федеральная финансовая политика может подорвать все усилия по предотвращению атак. Как сообщили в полиции Нью-Йорка, из-за конфликта на Ближнем Востоке город является одной из основных мишеней. В такой угрожающей ситуации он не находился уже 20 лет.

# Новости США

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