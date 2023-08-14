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В США оценили ущерб от пожаров на Гавайях

14 августа 2023 06:40
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Новости США. Ущерб от пожаров на Гавайях по предварительным оценкам превышает 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Федеральном управлении по чрезвычайным ситуациям США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США оценили ущерб от пожаров на Гавайях-1

По данным ведомства, возгорания стали самыми смертоносными за последние 100 лет. Их жертвами стали уже более 90 человек. Полностью уничтожено около 2 200 зданий, причем более 85 % из них – это жилые дома. Эвакуировано 14 тысяч местных жителей. Выгорело около тысячи гектаров земли. Для оказания помощи фермерам и владельцам ранчо создана программа их экстренного кредитования. Пожары на Гавайях начались 8 августа. Больше всего пострадал курортный город Лахайна на острове Мауи. Его историческая часть полностью уничтожена огнем.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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