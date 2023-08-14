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На авиашоу в США разбился МиГ-23

14 августа 2023 06:13
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Самолет МиГ-23 потерпел крушение в воскресенье, 13 августа, во время показательного полета на авиашоу в штате Мичиган. Такую информацию приводит международный аэропорт Детройта, пишет ТАСС. 

Сообщается, что пилот и второй член экипажа катапультировались, серьезных травм им чудом удалось избежать. Воздушное судно упало на парковку жилого дома, повредив несколько транспортных средств. В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет. 

По причине ЧП организаторы были вынуждены остановить авиашоу. Произошедшее расследует Федеральное авиационное управление Штатов. 

# ЧП

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