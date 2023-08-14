На авиашоу в США разбился МиГ-23

Самолет МиГ-23 потерпел крушение в воскресенье, 13 августа, во время показательного полета на авиашоу в штате Мичиган. Такую информацию приводит международный аэропорт Детройта, пишет ТАСС.

Сообщается, что пилот и второй член экипажа катапультировались, серьезных травм им чудом удалось избежать. Воздушное судно упало на парковку жилого дома, повредив несколько транспортных средств. В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет.

По причине ЧП организаторы были вынуждены остановить авиашоу. Произошедшее расследует Федеральное авиационное управление Штатов.