Владелец соцсети Х Илон Маск согласился с заявлением аналитика из Британии Александра Меркуриса о том, что украинское наступление провалилось, а также пагубной роли Америки в этом конфликте. Об этом пишет ТАСС.

«Верно», – оставил запись Маск на своей странице в соцсети, комментируя интервью британского эксперта. В частности, Меркурис обратил внимание, что в случае других решений США, которые Америка предприняла касательно Украины, конфликта бы не было. Соединенные Штаты выбрали вариант конфронтации вместо мирного пути. И речь идет еще о периоде с 2004 года, когда Америка поддержала «цветную революцию» в этой стране, а в 2022 году заморозила мирные переговоры в Беларуси и Турции после начала СВО, отмечает аналитик.

По словам эксперта, после провала контрнаступления ВС Украины, Штаты могли бы начать переговоры с РФ, но вопреки возможности остановить этот конфликт, Америка требует от Киева продолжать войну.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по части урегулирования конфликта, но препятствием является указ украинского президента Владимира Зеленского. Глава Украины запретил на законодательном уровне вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.