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В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолёт

14 августа 2023 07:39
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Новости США. На авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолет. Инцидент произошел в американском штате рядом с аэропортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолёт-1

Сейчас известно, что МиГ-23 потерпел крушение перед жилым домом. Шоу остановили, зрителей попросили разойтись. Оба члена экипажа успели катапультироваться, они не пострадали, но доставлены в больницу для дополнительного обследования. Специалисты Федерального управления гражданской авиации США начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

# Авиакатастрофа # Новости США # Фотофакт

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