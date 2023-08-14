В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолёт

Новости США. На авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолет. Инцидент произошел в американском штате рядом с аэропортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас известно, что МиГ-23 потерпел крушение перед жилым домом. Шоу остановили, зрителей попросили разойтись. Оба члена экипажа успели катапультироваться, они не пострадали, но доставлены в больницу для дополнительного обследования. Специалисты Федерального управления гражданской авиации США начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.