Al Jazeera: лидеры новой власти в Нигере согласились на переговоры с ЭКОВАС

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (НСЗО) генерал Абдурахмане Тчиани одобрил проведение переговорных мероприятий с ЭКОВАС, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Он изъявил намерение урегулировать сложившуюся после путча ситуацию дипломатическим путем. В конце июля текущего года военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

Руководители государств Запада и ЭКОВАС резко осудили переворот. В первых числах августа члены этого блока приняли план действий на случай вооруженного вмешательства в дела Нигера. Это направление было одобрено США и Францией.