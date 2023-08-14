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Al Jazeera: лидеры новой власти в Нигере согласились на переговоры с ЭКОВАС

14 августа 2023 07:33
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Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (НСЗО) генерал Абдурахмане Тчиани одобрил проведение переговорных мероприятий с ЭКОВАС, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Он изъявил намерение урегулировать сложившуюся после путча ситуацию дипломатическим путем. В конце июля текущего года военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. 

Руководители государств Запада и ЭКОВАС резко осудили переворот. В первых числах августа члены этого блока приняли план действий на случай вооруженного вмешательства в дела Нигера. Это направление было одобрено США и Францией.

# Международная политика

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