В проливе Ла-Манш перевернулась лодка с мигрантами. 6 человек погибли

Шесть человек погибли после того, как перевернулась лодка с мигрантами, пытавшаяся пересечь Ла-Манш из Франции. Еще два человека пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская и французская береговая охрана смогла спасти 60 беженцев. Их доставили на берег и передали медикам. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция. Пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией является одним из самых загруженных морских путей в мире, а течения здесь сильные, что делает переход через него на небольших лодках очень опасным.