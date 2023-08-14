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В проливе Ла-Манш перевернулась лодка с мигрантами. 6 человек погибли

14 августа 2023 07:33
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Шесть человек погибли после того, как перевернулась лодка с мигрантами, пытавшаяся пересечь Ла-Манш из Франции. Еще два человека пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проливе Ла-Манш перевернулась лодка с мигрантами. 6 человек погибли-1

Британская и французская береговая охрана смогла спасти 60 беженцев. Их доставили на берег и передали медикам. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция. Пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией является одним из самых загруженных морских путей в мире, а течения здесь сильные, что делает переход через него на небольших лодках очень опасным.

# Беженцы # Фотофакт

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