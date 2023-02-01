Тропический шторм на Мадагаскаре унёс жизни 25 человек

Новости Мадагаскара. Тропический шторм «Ченесо» на Мадагаскаре унес жизни 25 человек. Еще более 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 23 тысяч домов затоплены. Около 500 из-за многочисленных оползней полностью разрушены. Скорость ветра достигала 170 километров в час. В результате удара стихии покинуть свои жилища были вынуждены 38 тысяч человек, сообщили в бюро по управлению рисками и катастрофами.

Напомним, шторм «Ченесо» впервые обрушился на Мадагаскар 19 января. Тогда сильнее остальных пострадал северо-восток острова.