В Германии проверят пассажирку лайнера, где выявлен хантавирус

В университетской клинике Дюссельдорфа ожидают поступления гражданки Германии, которая находилась на круизном лайнере, где ранее зафиксирован вспышечный случай хантавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщину доставят из Нидерландов.

В клинике подчеркивают: речь идет о контакте, а не о заболевшей. Медики сначала проведут первичное обследование, соберут анамнез, затем – серию лабораторных тестов, чтобы установить, есть ли заражение. Пациентку разместят в инфекционном отделении, где действуют усиленные меры безопасности: изоляция, защитная экипировка персонала и специальные правила транспортировки внутри больницы.

Однако, отмечают специалисты, необходимости в помещении в блок особой изоляции нет – уровень риска не требует максимальных протоколов. По данным немецких СМИ, женщина контактировала с другой пассажиркой – гражданкой Германии, которая скончалась на борту. Ранее оператор круиза сообщил о планируемой эвакуации еще трех пассажиров на специализированных самолетах. С начала апреля на судне умерли также двое граждан Нидерландов, а британка была доставлена в больницу ЮАР и находится в реанимации.