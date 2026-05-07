Порт Дар-эс-Салама переживает период стремительного роста

Порт Дар-эс-Салама – главный морской узел Танзании – переживает период стремительного роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году там обработали почти 28 миллионов тонн грузов, что на 17 % больше, чем годом ранее. Логистические компании предупреждают: при прогнозе в 30 млн тонн к 2030 году – существующие мощности будут испытывать все большую нагрузку.

Правительство представило амбициозный план – строительство до десяти новых причалов, что почти удвоит пропускную способность порта. Чтобы снизить перегрузку, власти усиливают сотрудничество с частным сектором. Уже сейчас время ожидания судов сократилось с 10 дней до примерно трех. Порт играет ключевую роль и для региона – он обслуживает транзитные грузы шести стран без выхода к морю, включая Замбию, Конго, Руанду и Уганду. Дэвид Кихензиле, министр транспорта Танзании:

Мы реализуем проект в момент, когда железные дороги TAZARA и SGR еще не работают на полную мощность. И возникает вопрос: что будет, когда обе системы заработают в полном объеме? Мохаммед Солока, директор компании Silent Ocean:

Мы давно вышли за рамки работы только с крупными трейдерами. Все больше средних и малых предпринимателей, даже студенты, активно занимаются торговлей, особенно онлайн. Поэтому модернизация порта и повышение эффективности его систем помогут развитию страны и поддержат рост бизнеса.