В США 21-летний парень убил двух мужчин и женщину, после чего покончил с собой

Новости США. Три человека погибли в результате стрельбы во Флориде. Трагедия произошла в городе Джексонвилл. Там вооруженный человек вошел в торговый центр и открыл огонь по посетителям, убив двух мужчин и женщину. После чего покончил с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция предполагает, что нападавший совершил преступление на почве расовой ненависти, так как его жертвами стали афроамериканцы. В ходе расследования инцидента стала известна личность стрелка, им оказался 21-летний местный житель. Как сообщается, он тщательно готовился к преступлению. Во время нападения на нем были маска, бронежилет и он был вооружен штурмовой винтовкой и пистолетом. Оружие купил легально и не имел криминального прошлого. Перед нападением он написал «несколько манифестов» для СМИ, своих родителей и полиции, в которых подробно описывалась его ненависть к чернокожим людям.