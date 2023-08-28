ФСБ арестовала информатора посольства США в Москве

В Москве, благодаря действиям ФСБ России, была прекращена незаконная деятельность осведомителя посольства США, экс-сотрудника генерального консульства Америки во Владивостоке, российского гражданина Роберта Шонова, сообщает РИА Новости.

С момента своего задержания в сентябре 2022 года Шонов осуществлял для сотрудников политического департамента посольства США в Москве поручения по собиранию сведений о ходе спецоперации и процессах мобилизации в российских регионах. Он также занимался сбором данных по определению влияния очагов напряжения на протестную активность населения в условиях подготовки к выборам президента РФ в 2024 году.