Прямой эфир

ФСБ арестовала информатора посольства США в Москве

28 августа 2023 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Москве, благодаря действиям ФСБ России, была прекращена незаконная деятельность осведомителя посольства США, экс-сотрудника генерального консульства Америки во Владивостоке, российского гражданина Роберта Шонова, сообщает РИА Новости.

С момента своего задержания в сентябре 2022 года Шонов осуществлял для сотрудников политического департамента посольства США в Москве поручения по собиранию сведений о ходе спецоперации и процессах мобилизации в российских регионах. Он также занимался сбором данных по определению влияния очагов напряжения на протестную активность населения в условиях подготовки к выборам президента РФ в 2024 году.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В турецком отеле в Бодруме произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие
28 августа 2023 07:31

В турецком отеле в Бодруме произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

Сильнейшая жара повлияла на пчеловодство в Иордании
28 августа 2023 06:59

Сильнейшая жара повлияла на пчеловодство в Иордании

ПВО РФ уничтожила беспилотник ВСУ на подлёте к Москве
28 августа 2023 06:45

ПВО РФ уничтожила беспилотник ВСУ на подлёте к Москве