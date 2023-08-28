Сильнейшая жара повлияла на пчеловодство в Иордании

По оценкам специалистов, объем производства может снизиться на 40 %. Это нанесет огромный ущерб всей отрасли. К примеру, в прошлые годы иорданские пчеловоды получали с каждого улья по 15-20 килограммов меда, а в этом году на 4-5 килограммов меньше. В почве не хватает влаги, количество медоносов сократилось. Чтобы решить эту проблему, многие производители высаживают растения, устойчивые к жаре и засухе. Но их нектара не достаточно. Пчеловодство имеет особое значение в экономике Иордании. Каждый год здесь производят от 700 до 800 тонн меда, что приносит чистую прибыль почти в 30 миллионов долларов.