В турецком отеле в Бодруме произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб в результате перестрелки на курорте в Турции. ЧП произошло в отеле в Бодруме, информирует издание Yeni Şafak, пишет РИА Новости.

Стрельба произошла вечером воскресенье, 27 августа. Один человек погиб, еще три получили ранения. Сообщается, что вооруженное столкновение случилось между 3 людьми, которые приехали в отель на автомобиле, и 3 постояльцами. Среди пострадавших – семнадцатилетний подросток. Гражданин какой страны погиб, не сообщается. Пока нет такой информации и в отношении пострадавших.

По факту произошедшего начато расследование. Подозреваемые, которые скрылись с места стрельбы, находятся в розыске.