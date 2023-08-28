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В турецком отеле в Бодруме произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

28 августа 2023 07:31
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Один человек погиб в результате перестрелки на курорте в Турции. ЧП произошло в отеле в Бодруме, информирует издание Yeni Şafak, пишет РИА Новости. 

Стрельба произошла вечером воскресенье, 27 августа. Один человек погиб, еще три получили ранения. Сообщается, что вооруженное столкновение случилось между 3 людьми, которые приехали в отель на автомобиле, и 3 постояльцами. Среди пострадавших – семнадцатилетний подросток. Гражданин какой страны погиб, не сообщается. Пока нет такой информации и в отношении пострадавших. 

По факту произошедшего начато расследование. Подозреваемые, которые скрылись с места стрельбы, находятся в розыске. 

# Стрельба

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